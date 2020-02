David Villa, que chegou a estar com pé e meio no Arsenal, considera que Messi vale por quatro jogadores e admitiu que gostava de ser treinado por José Mourinho.

Em entrevista à BBC, David Villa, que jogou três anos com Lionel Messi, referiu que o astro argentino é bom em tudo o que faz, até a guarda-redes.

«Não sei quem disse isto, mas alguém disse que Messi é Messi, Iniesta, Xavi e até mesmo Busquets se quiseres. Quando ouvi isto, pensei que era isso que também achava. Se me perguntarem qual é a posição em que ele é melhor, eu não sei. Ele não é um «nove», mas é o melhor marcador. Não é um «dez», mas é o que faz mais assistências. Não é um jogador alto mas marca de cabeça. Ele é bom em tudo» afirmou.

Os elogios do antigo companheiro de Messi não ficaram por aqui.

«Às vezes pensamos que ele não remata bem com o pé direito, mas depois ele marca golos impressionantes com o pé direito. Acho que ele jogou uma vez a guarda-redes e também se saiu bem. É a realidade do Messi. Toda a gente sabe que ele é um rapaz sossegado. Ele é muito normal no balneário e em campo», completou.

David Villa nunca jogou na Premier League, mas antes da mudança para o Atlético de Madrid esteve muito perto de reforçar o Arsenal.

«Tivemos muitas reuniões e muitas chamadas. Pensei, com 90% de certeza, que ia para o Arsenal e ser treinado pelo Arsene Wenger, mas, quando não chegamos a acordo, apareceu o Atlético de Madrid e em três ou quatro dias resolvemos tudo», contou Villa, que se revelou feliz com a escolha.

«Não sei o que aconteceria se tivesse assinado pelo Arsenal. Estou muito contente por ter assinado pelo Atlético de Madrid, não só por ter ganho a liga como também por tudo. Estou muito contente por ter feito essa escolha», disse ainda.

Em Inglaterra mora agora José Mourinho, que David Villa gostava de ter tido como treinador.

«Já pensei como seria ter sido treinador pelo José. Ele é um dos melhores treinadores no futebol. Sempre lutei contra ele porque joguei noutras equipas que defrontaram as que ele treinava, mas mesmo assim eu gostava dele porque é um dos melhores treinadores da história da modalidade», concluiu o antigo avançado espanhol.