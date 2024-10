O Bayern Munique divulgou a mais recente atualização do boletim clínico na tarde desta segunda-feira. Três jogadores figuram nele - Dayot Upamecano, Mathys Tel e Harry Kane.

De acordo com o departamento médico do clube bávaro, após o jogo da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt, o defesa-central Dayot Upamecano sofreu de problemas musculares na coxa.

Já o avançado Mathys Tel está a contas com problemas no ombro. Depois de consultarem as respetivas associações, ambos não viajaram para as respetivas seleções nacionais como medida de precaução.

Harry Kane, que teve de ser substituído devido a uma lesão, viajou diretamente de Frankfurt para a seleção inglesa e foi examinado pelos médicos da Federação Inglesa de Futebol. Ainda se aguarda um diagnóstico mais preciso, referem os responsáveis do Bayern Munique

A seleção francesa tem um duplo compromisso para a Liga das Nações, com Israel e Bélgica. Já a seleção inglesa defronta a Grécia e Finlândia.