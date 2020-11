O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, admite acrescentar o nome de Diego Maradona ao estádio San Paolo. Lembre-se que D10S marcou um era ao serviço dos napolitanos e ficou no coração de todos.



«Quero transmitir a cara do Maradona contra o Rijeka. Pode ser uma ideia chamar ao estádio San Paolo-Maradona. É algo que podemos conversar no futuro. Talvez seja o próximo passo que vamos dar», referiu o dirigente, em declarações à RMC Sport.



Maradona faleceu esta quarta-feira aos 60 anos.