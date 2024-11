Zeno Debast, central do Sporting, está na lista de 23 convocados por Domenico Tedesco para o duplo compromisso da seleção belga a contar para a Liga das Nações.

O central de 23 anos já conta com 14 internacionalizações pela seleção principal da Bélgica.

Os «Diabos Vermelhos» têm encontro marcado com Itália a 14 de novembro e terminam a fase de grupos no dia 17 de novembro, com Israel.