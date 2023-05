O Barcelona selou o título de campeão em Espanha e o Manchester City ficou bem mais perto da festa em Inglaterra, num fim de semana em que ficaram também entregues os títulos nos Países Baixos e na Grécia. É o tempo de todas as decisões nos campeonatos europeus, há muita gente a fazer contas – e muitos históricos em apuros. Com muito em jogo também para treinadores e jogadores portugueses, o Maisfutebol faz um ponto da situação sobre o que já está decidido e o que está ainda por decidir nos principais campeonatos europeus.

Inglaterra

Campeão

A jornada 36 acabou com as dúvidas e com o sonho do Arsenal, que andou tanto tempo na frente e ainda em março chegou a ter oito pontos de vantagem sobre o Manchester City, ainda que com um jogo a mais. A derrota dos Gunners com o Brighton estendeu a passadeira aos Citizens, que têm quatro pontos à melhor e um jogo em atraso e estão muito perto de selar o quinto título de campeão em seis anos, um dado que dá a medida do legado de Pep Guardiola. Uma vitória chega – o próximo jogo é domingo, frente ao Chelsea – mas até pode nem ser necessária, se no sábado o Arsenal perder na visita ao Nottingham Forest. Falta pouco para os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias festejarem um título que também será de João Cancelo.

Europa

City e Arsenal têm os dois primeiros lugares garantidos, daí para baixo é a grande confusão. Newcastle e Manchester United, ambos com 66 pontos, são as duas restantes equipas nesta altura nos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ambas com três jogos por disputar. A seguir, com 62 pontos, vem o Liverpool, que defronta nesta quinta-feira o aflito Leicester e fica muito perto em caso de vitória. Mais longe está o Brighton, que apesar da vitória que tramou o Arsenal está a oito pontos da zona Champions. Ainda tem dois jogos em atraso, portanto 12 pontos para discutir. Um deles é já na quinta-feira, frente ao Newcastle, o outro será a 24 de maio, frente a um City já provavelmente campeão nessa altura. O Manchester United também tem um jogo em atraso, frente ao Chelsea, que se disputará antes da última jornada.

O sétimo lugar, onde mora agora o Tottenham mas com os mesmos pontos do Aston Villa, também deverá dar acesso à Europa, nomeadamente à Liga Conferência, seguindo o quinto e o sexto classificados para a Liga Europa. Um cenário possível pelo facto de a final da Taça de Inglaterra se decidir entre Manchester City e Manchester United, e de além disso os «Red Devils» terem vencido a Taça da Liga. Há ainda o caso singular do West Ham, que não está a salvo da descida, mas está na meia-final da Liga Europa e se vencer a prova segue para a Champions, colocando oito equipas inglesas nas competições europeias.

Descida

O Southampton ficou formalmente despromovido neste fim de semana, após a derrota frente ao Fulham de Marco Silva, que confirmou um bom campeonato no regresso e está no 10º lugar. Mas há mais históricos em risco e entre o 15º e o 19º nono lugar há muita gente a fazer contas para evitar os dois outros lugares de descida. O Leicester é penúltimo, com 30 pontos e com um calendário que inclui Liverpool e Newcastle. Muito perto estão Leeds (31), Everton (32) e Nottingham Forest (34), enquanto o West Ham tem 37 pontos.

De resto, estão já confirmados os dois lugares de subida direta. Burnley e Sheffield United estão de volta à Premier League, enquanto o terceiro promovido do Championship sairá do play-off. Sunderland-Luton e Coventry City-Middlesbrough são os jogos das meias-finais.

Classificação e calendário da Premier League

Espanha

Campeão – Barcelona

Era questão de tempo e está confirmado. Foi no dérbi em casa do Espanhol que o Barcelona selou o 27º título de campeão, quando ficam ainda quatro jornadas por disputar. Xavi celebra o seu primeiro campeonato no banco, um troféu que o Barcelona não vencia há quatro anos, depois de os culés terem gerido em velocidade de cruzeiro a vantagem sobre os rivais.

Europa

O Real Madrid, nesta altura segundo classificado, já garantiu o objetivo mínimo, o apuramento para a Liga dos Campeões via campeonato. Os merengues ainda podem de resto revalidar o título continental. Também o Atlético Madrid se mantém em boa posição, com 69 pontos. A Real Sociedad ocupa o quarto lugar de acesso à Champions, com 62 pontos, mas o Villarreal (57) continua na corrida.

O Betis ocupa por agora o sexto lugar, o último de acesso à Liga Europa, com 52 pontos, e o Girona está na sétima posição, que vale a presença na Liga Conferência, mas essa é uma luta em aberto. Osasuna, Ath. Bilbao e Sevilha – que ainda pode vencer a Liga Europa – têm 47 pontos, e ainda está à espreita também o Rayo Vallecano, com 46.

Descida

O Elche já estava despromovido quando conseguiu a proeza da jornada, ao vencer o Atlético Madrid. De resto, há muitas contas por fazer, com 12 pontos em jogo e nem o Celta Vigo de Carlos Carvalhal está ainda a salvo – tem 39 pontos, cinco acima da linha de água, depois da derrota com o Valencia, outro histórico em risco, que ganhou um balão de oxigénio e soma 37 pontos. Em zona de despromoção estão nesta altura o Espanhol (31 pontos) e o Getafe (34), na luta ainda com Almeria (36), Cadiz e Valladolid, ambos com 35. Na segunda Liga, ainda nada está decidido quanto à promoção.

Classificação e calendário da Liga espanhola

Itália

Campeão – Nápoles

A festa do primeiro «scudetto» em 33 anos foi de arromba, à medida da espera e da paixão dos adeptos do Nápoles. A equipa onde joga o português Mário Rui dominou a Serie A e cavou uma vantagem tão confortável que celebrou o título a cinco jornadas do fim.

Europa

Nos três lugares de Liga dos Campeões que restam estão nesta altura Juventus (69 pontos), Inter (66) e Lazio (65), com três jornadas por disputar. O Milan de Rafael Leão atrasou-se, com a derrota frente ao Spezia (61 pontos). Mais longe ainda está a Roma de José Mourinho, que voltou a marcar passo, tem 59 pontos e está a seis da zona Champions. A Atalanta está a um ponto de distância, no sétimo lugar, que nesta altura ainda não é garantia de apuramento europeu, uma vez que a Taça de Itália se joga entre Fiorentina e Inter. Depois, as competições europeias desta temporada ainda podem alterar as contas da qualificação através da Serie A, com Inter e Milan frente a frente na meia-final da Liga dos Campeões (os nerazzurri estão em vantagem depois da primeira mão) e Juventus e Roma nas meias-finais da Liga Europa.

Descida

Uma época miserável condenou cedo a Sampdoria, já despromovida. Quanto aos outros dois lugares de descida, a Cremonese está em muito maus lençóis, no penúltimo lugar com 24 pontos. Hellas Verona e Spezia, ambos com 30 pontos, e Lecce, com 32, são os outros «aflitos». Já há de resto duas equipas com o regresso garantido à Serie A, Frosinone e Génova – que festejou a dobrar, à custa da vizinha Sampdoria.

Classificação e calendário da Serie A

Alemanha

Campeão

Há apenas um ponto a separar Bayern Munique e Borussia Dortmund, um mano a mano que se vai prolongando, com os bávaros na frente desde que venceram o confronto direto. Ambos alimentaram a expectativa com goleadas expressivas na 32ª ronda e agora restam apenas duas jornadas. Na próxima ronda o Bayern recebe o Leipzig e o Dortmund joga em Augsburgo. No limite, uma escorregadela até pode selar já na próxima semana o 11º título consecutivo do Bayern. Mas continua em aberto o cenário de tudo ficar decidido apenas na última ronda, com os bávaros em Colónia e o Dortmund em casa frente ao Mainz.

Europa

Bayern e Dortmund já garantiram a Liga dos Campeões. Nos outros dois lugares estão Leipzig (60 pontos) e Union Berlim (59), mas o Friburgo, quinto com 56 pontos, ainda está à espreita. Em aberto está também o sexto lugar, para já o último de acesso garantido à Europa – a final da Taça da Alemanha será entre Leipzig e Eintracht Frankfurt. Nesta altura o sexto lugar é do Wolfsburgo, com os mesmos pontos do Bayer Leverkusen e com o Frankfurt a três pontos de distância.

Descida

Schalke, Estugarda e Hertha Berlim, nomes de peso no fundo da tabela e uma enorme embrulhada, com seis equipas a tentar fugir à despromoção. Ainda não há decisões fechadas, mas o cenário é particularmente negro para o Hertha, último com 25 pontos. A duas jornadas do fim, o Estugarda (29) ocupa o segundo lugar de descida direta e o Schalke (30) está em zona de play-off. Mas Bochum (31), Hoffenheim (32) e Augsburgo (34) ainda não estão a salvo. Na 2.Bundesliga, ainda nenhuma equipa garantiu a promoção.

Classificação e calendário da Bundesliga

França

Campeão

O PSG segue o seu caminho rumo ao nono título de campeão em 11 temporadas. Mesmo numa época menos dominadora e perturbada por muito ruído em volta das suas estrelas, os parisienses chegam a três jornadas do final na frente, com seis pontos de vantagem sobre o Lens, segundo classificado. No limite, o campeonato pode ficar já selado na próxima ronda e tornar mais quatro portugueses campeões: Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Renato Sanches.

Europa

O PSG está seguro na primeira posição de qualificação direta para a Liga dos Campeões e o segundo lugar é do Lens, que tem 75 pontos, contra 73 do Marselha, ao fim de uma jornada que deixou o Mónaco fora dessa corrida. Nesta altura, o terceiro lugar dá acesso à terceira pré-eliminatória, mas ainda pode garantir a presença na fase de grupos, se o vencedor da Liga Europa se qualificar via campeonato. O Toulouse, que fez história ao vencer a Taça de França, já tem presença garantida na Liga Europa. Para o outro lugar, o Mónaco está bem colocado, com cinco pontos de vantagem sobre o Lille de Paulo Fonseca, que procura segurar pelo menos o acesso à Liga Conferência, quando tem o Rennes a um ponto de distância e o Lyon a quatro.

Descida

Ajaccio, Troyes e Angers já estão despromovidos. Resta um lugar de descida por decidir, ocupado nesta altura pelo Nantes, com 33 pontos, menos um do que o Auxerre. Brest e Estrasburgo, ambos com 38 pontos, ainda não podem respirar fundo.

Classificação e calendário da Ligue 1

Portugal

Campeão

Benfica e FC Porto ganharam e mantiveram distâncias na 32ª jornada. As águias têm quatro pontos de vantagem a duas jornadas do fim e podem selar a conquista do título no próximo fim de semana. Mas o dragão mantém a pressão e também pode ficar tudo adiado para a última jornada. Veja aqui as contas.

Europa

O Benfica já tem a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões garantida e o FC Porto está perto, quando tem cinco pontos de vantagem sobre o Sp. Braga. Na luta pelo terceiro lugar e pela pré-eliminatória da Liga dos Campeões, os minhotos não cederam terreno e o Sporting, a quatro pontos, manteve distâncias. A jornada 32 selou de resto a qualificação europeia do V. Guimarães, mesmo sem ter ainda terminado – o Arouca defronta o Estoril nesta segunda-feira e pode recuperar o quinto lugar e ter igualmente essa confirmação, que decorre também do facto de o Desp. Chaves, que ainda pode ser sexto, não se ter inscrito na Europa.

Descida

Não ficou nada decidido, mas está tudo ainda mais claro, depois de os três «aflitos» terem perdido na 32ª ronda, apesar de terem dado luta – o Marítimo dificultou a vida ao Sporting, tal como o Santa Clara frente ao Sp. Braga. Os açorianos e o Paços Ferreira, com 19 e 20 pontos respetivamente, ocupam os dois lugares de despromoção direta, enquanto o Marítimo (23) está na posição de acesso ao play-off. A cinco pontos de distância, o Estoril procura dar nesta segunda-feira, frente ao Arouca, um passo decisivo para fugir a essas contas.

Classificação e calendário da Liga portuguesa

Campeões consagrados e decisões em aberto

Houve mais decisões neste fim de semana. Desde logo a festa do Feyenoord, campeão nos Países Baixos com duas jornadas por disputar. Em Roterdão festeja-se o primeiro título em seis anos, numa época em quebra para o tricampeão Ajax, que é nesta altura quarto e viu o seu jogo da ronda suspenso. O PSV Eindhoven já tem o segundo lugar e o acesso à pré-eliminatória da Champions garantido.

Também houve campeão na Grécia, outra conquista após um jejum de vários anos. O AEK Atenas, que tinha festejado pela última vez em 2018, garantiu o título na última jornada. Um troféu também para Bruno Alves, diretor desportivo do clube de Atenas. O Panathinaikos foi segundo e o tricampeão Olympiakos, longe do domínio absoluto doutros tempos, é terceiro.

A época já consagrou mais campeões: o Celtic de Jota na Escócia, o Estrela Vermelha na Sérvia, o Young Boys na Suíça ou o Dínamo Zagreb, na Croácia. Mas há muitos campeonatos por decidir na Europa, com portugueses na corrida. A começar pela Turquia, onde a jornada foi adiada, em fim de semana de eleições, numa época que ficou já marcada pelo abandono do Hatayspor e do Gazisehir Gaziantep, na sequência do sismo que abalou o país em fevereiro. A cinco rondas do final, o Galatasaray segue na frente, com quatro pontos de vantagem sobre o Fenerbahçe de Jorge Jesus e também sobre o Besiktas.