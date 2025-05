Aos 26 anos, Declan Rice consolida-se como um dos melhores jogadores do futebol mundial. O médio voltou a marcar um verdadeiro golaço, desta feita diante do Newcastle United, na penúltima jornada da Premier League. O Arsenal venceu por 1-0.

O Newcastle teve uma entrada forte no jogo, com cinco remates à baliza em 17 minutos. Porém, perdeu fulgor ao longo da partida. Um duelo que ficou marcado ainda pelo regresso de Kai Havertz, que sofreu uma lesão em fevereiro.

Quem decidiu a partida foi Declan Rice, com um golo de primeira, de fora da área. Um tiro que representa o nono golo desta temporada, o seu máximo pessoal. Só Bukayo Saka participou em mais golos do que ele no Arsenal durante 2024/25.

Os «Gunners» ficam com 71 pontos em 37 jogos, no segundo posto. O título já está entregue ao Liverpool. Logo a seguir vem exatamente o Newcastle, com 66 pontos somados. O Arsenal tem assegurada a entrada direta na Champions no próximo ano.