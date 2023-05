O antigo internacional português Deco está em boa posição para suceder a Mateu Alemany no cargo de diretor desportivo do Barcelona.

O presidente dos catalães, Joan Laporta, revelou esta manhã que Alemany recebeu uma «grande oferta da Premier League» e Deco, que atualmente trabalha como empresário de jogadores, deverá assumir uma posição no clube que representou entre 2004 e 2008, enquanto futebolista.

«O Deco, que já trabalha connosco como representante do clube no Brasil, pode dar o salto para a secretaria técnica. Caso seja o diretor desportivo, teria de deixar a agência de representação. Conversávamos sobre isso há muito tempo e parece que agora ele está melhor», disse o líder do Barça, em entrevista no programa Els matins de TV3.

Laporta abordou ainda o possível regresso de Lionel Messi, associado recentemente ao futebol saudita.

«Falei com o Leo para, de alguma forma, redirecionar a situação que ocorreu quando tive de colocar a instituição à frente de tudo, inclusive dele, o melhor jogador do mundo. Temos trocado mensagens ultimamente. A verdade é que a conversa foi afetuosa e agradável. Dei-lhe os parabéns pelo Mundial. Conheço-o há muitos anos, existe uma relação», frisou.

«Com todo o respeito à Arábia Saudita, que está a fazer um trabalho muito bom, o Barça é o Barça. E o Barça é a casa dele. O Barça pode competir contra todos. A história apoia-nos e o sentimento dos nossos 400 milhões de adeptos é muito forte», completou.