Dani Olmo é o grande desejo do Barcelona neste mercado de verão e os catalães já colocaram mãos à obra para contratar o internacional espanhol.

Deco, diretor desportivo do Barça, está em solo germânico para reunir-se com o jogador e os seus representantes. O antigo internacional português foi mesmo apanhado pela imprensa ao lado do médio, do pai e dos agentes.

Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona está disposto a apresentar uma proposta de 47 milhões de euros fixos, mais três milhões em objetivos fáceis de cumprir. A oferta inclui ainda 10 milhões de euros, caso o jogador conquiste a liga espanhola ou a Liga dos Campeões nos seis anos de contrato que terá na Catalunha.

Dani Olmo, de 26 anos, começou a formação no Barça, mas terminou-a no Dínamo Zagreb. Depois da estreia enquanto sénior pelos croatas, mudou-se para o Leipzig em 2019/20. Na última época, marcou oito golos e somou cinco assistências em 25 jogos.