O Al Nassr contou com mais um golo de Cristiano Ronaldo para vencer na receção ao Al Ahli. Num jogo em que Félix assistiu e Galeno - ex-FC Porto - saiu de maca, os momentos pós-jogo ficaram marcados por... atritos.

Tudo começou em tempo de compensação. Merih Demiral, turco ex-Sporting, sofreu uma entrada dura por Coman. Logo aí os ânimos exaltar-se - e muito.

Já após o apito final, o ambiente tenso manteve-se. Simakan, defesa-central do Al Nassr, picou Demiral, exibindo a bandeira do clube. O ex-leão teve, ainda, de ser agarrado pelo staff do Al Ahli.

Demiral respondeu às provocações metendo-se com... os adeptos. Primeiro, o defesa de 28 anos beijou o emblema para a bancada. Depois, exibiu a medalha de campeão da Liga dos Campeões asiática – conquistada na época passada – aos adeptos do Al Nassr. Esta atitude provocou, ainda, grande contestação do staff de Al Nassr.

Todos estes atritos aqueceram ainda mais a luta pelo título. O Al Ahly, com menos um jogo, tem 66 pontos – a 13 do líder Al Nassr. Faltam, ainda quatro jogos por jogar – 12 pontos por disputar.

Veja aqui os vídeos dos lances: