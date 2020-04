O clube peruano Deportivo Coopsol, que milita na segunda divisão, anunciou este domingo o despedimento de todo o plantel, por não conseguir pagar os salários enquanto o futebol estiver suspenso, devido à pandemia de covid-19.

Em carta assinada, o presidente do clube, Freddy Ames, dá conta do despedimento dos jogadores e da equipa técnica e põe mesmo a possibilidade de o campeonato peruano não chegar sequer a ser disputado.

O ministro da Saúde do Peru, Victor Zamora, já disse que o futebol só voltará a ter público quando for encontrada uma vacina para o novo coronavírus, razão pela qual Ames está convencido que a segunda divisão não arrancará, uma vez que as receitas provêm, maioritariamente, da bilheteira.