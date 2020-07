O Comité de Competições da Federação Espanhola (RFEF) rejeitou a derrota do Fuenlabrada diante do Deportivo da Corunha, que tinha sido proposta pelo instrutor do processo de inquérito que foi aberto ao clube madrileno.

A RFEF confirmou a decisão à agência EFE, um dia depois de o instrutor do caso, Díaz Sánchez, ter proposto aquela medida cautelar e ter concordado em conceder uma audiência sumária ao Fuenlabrada até ao meio-dia desta sexta-feira, para que o clube remetesse toda a documentação do processo.

De resto, o Fuenlabrada opôs-se à nomeação de Díaz Sánchez como instrutor do processo, alegando que este teria um vínculo profissional a um membro da direção do Deportivo. Contudo, o protesto dos madrilenos foi recusado pelo Comité de Competições da RFEF.

Em caso de derrota, o clube madrileno, oitavo classificado da II Liga espanhola, com 60 pontos, mas com menos um jogo, perderia a hipótese de lutar por uma vaga no play-off de promoção ao principal escalão, sendo que a mesma seria atribuída ao Elche, que tem 61 e ocupa o sexto posto, o último de acesso àquela fase.

Entretanto, o Fuenlabrada revelou disponibilidade para disputar o jogo em falta a partir de 2 de agosto, com os jogadores que tiver disponíveis.