A noite de quarta-feira terminou com eliminação do Deportivo ante o Dínamo Kiev nos oitavos de final da Youth League da UEFA, mas o Estádio Riazor, na Corunha, Espanha, reviveu as grandes noites europeias de um clube que já teve a equipa principal campeã em 2000 e semifinalista da Liga dos Campeões em 2004.

O encontro, que teve arbitragem do português António Nobre, registou 20.115 espetadores nas bancadas, naquela que se tornou a segunda maior assistência num jogo da história da Youth League, apenas atrás dos 32.510 adeptos registados num Krasnodar-Real Madrid, na época 2017/2018.

O Deportivo, que tem uma interessante geração de jovens nos sub-19, tem a equipa principal no terceiro escalão do futebol espanhol e está, por isso, longe dos grandes palcos nacionais nos quais outrora já competiu. Mas os jovens da formação motivaram uma ida histórica ao estádio, à medida dos grandes ambientes que o Riazor já teve em provas europeias.

Para isso contribuiu, naturalmente, a entrada gratuita – ainda que sujeita a reserva prévia – a sócios do Deportivo, bem como a cedência de ingressos a escolas e instituições sociais da Corunha. Apenas os restantes adeptos, não abrangidos nas anteriores condições, tiveram de adquirir bilhete com o custo de cinco euros.

O Deportivo perdeu por 3-2 no desempate por penáltis, depois do 2-2 registado no final do tempo regulamentar, mas a equipa acabou fortemente ovacionada e apoiada pelos adeptos.