Finais de emoções fortes este sábado, no futebol turco e no espanhol. O Fenerbahçe e o Deportivo da Corunha entraram a perder em tempo de compensação, mas deram a volta no tempo adicional dado e venceram os respetivos jogos (!).

Na receção ao Yeni Malatyaspor, para a 29.ª jornada da primeira liga turca, o Fenerbahçe somou os três pontos num jogo com um final louco. Estava 0-0 aos 70 minutos e acabou 3-2. Muriqui deu vantagem à equipa da casa e Tufan, com um bis aos 90+1 e aos 90+6 minutos, deu o triunfo após Ndayishimiye e Donald terem marcado para o Yeni.

Em Espanha, na 36.ª jornada da II Liga, o histórico Deportivo, que ainda luta matematicamente pela permanência no campeonato, teve um final mais emocionante. Perdia aos 90+2’, altura em que um autogolo de Trigueros empatou o jogo frente ao Ponferradina, que tinha marcado por Kaxe (59m). Depois, Colak deu o triunfo à formação de Corunha, por 2-1, aos 90+5’.

O golo decisivo do Fenerbahçe: