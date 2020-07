O jogo entre o Deportivo da Corunha e o Extremadura, realizado este domingo e relativo à 40.ª jornada da segunda liga espanhola, pode originar uma reclamação do clube galego por uma possível irregularidade da equipa visitante durante a segunda parte, quanto ao número mínimo de jogadores profissionais da equipa principal em campo.

Por volta do minuto 69, Airam Cabrera, jogador do Extremadura, teve de sair alguns instantes de campo para ser assistido num ombro, situação que colocou a equipa apenas com seis jogadores inscritos no plantel principal em campo - os restantes quatro eram jovens da equipa B - quando o mínimo regulamentar é de sete.

O artigo 223.º do regulamento geral da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) é claro quanto a essa situação. A partir do momento em que começa um jogo, cada clube tem de ter o mínimo de sete jogadores pertencentes ao primeiro plantel durante o mesmo. A situação pode levar os responsáveis do Depor a recorrer de uma eventual legalidade.

O encontro terminou com vitória do Extremadura por 3-2, sendo que mesmo o triunfo não evitou a despromoção ao terceiro escalão, na antepenúltima jornada. O Depor é 16.º, com 48 pontos – mais dois face à zona de descida – e um eventual ganho de pontos por via administrativa poderia dar outro conforto no objetivo da permanência.