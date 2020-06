Uma juíza do condado de Hennepin, nos Estados Unidos, fixou, esta segunda-feira, uma fiança de um milhão de dólares (cerca de 885 mil euros) para o polícia acusado do homicídio de George Floyd.

De acordo com a Associated Press, Chauvin, que compareceu pela primeira vez em tribunal após a morte do cidadão afro-americano, quase nada disse na audiência, perante a juíza Denise Reilly. O advogado do polícia, Eric Nelson, não contestou a fiança e não abordou as acusações.

Chauvin está acusado de assassinato em terceiro grau (involuntário) e homicídio em segundo grau (intencional, mas não premeditado).

O afro-americano George Floyd faleceu a 25 de maio, depois de o polícia branco ter pressionado o seu pescoço com o joelho por vários minutos, mesmo com Floyd a dizer que não conseguia respirar.

À morte de Floyd, seguiram-se protestos por centenas de cidades nos Estados Unidos e no mundo, contra a discriminação racial.