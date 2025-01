As equipas de Los Angeles uniram-se para doar 8 milhões de dólares em apoio às vítimas dos incêndios florestais no sul da Califórnia e às equipas de combate ao fogo.

No total, 12 organizações desportivas profissionais e as fundações associadas às equipas estão a contribuir para ajudar as comunidades locais.

Entre os doadores estão: Angel City FC, Angels, Chargers, Clippers, Dodgers, Ducks, Galaxy, Kings, LA FC, Lakers, Rams e Sparks. Todos clubes da cidade que sofreu com os incêndios nas últimas semanas.

Os beneficiários das contribuições incluem a Cruz Vermelha Americana, a Fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, a Fundação de Incêndios da Califórnia, o Fundo de Ajuda e Recuperação de Incêndios Eaton Canyon, a World Central Kitchen, o Fundo de Recuperação de Incêndios da Fundação Comunitária da Califórnia, a Team Rubicon e várias organizações locais de resgate animal.

As 12 equipas também estabeleceram uma parceria com a Fanatics para distribuir 3 milhões de dólares em artigos de merchandise a pessoas que foram evacuadas das suas casas. Além disso, as equipas estão a doar outros itens, como kits de higiene e materiais escolares, para apoiar as vítimas dos incêndios.

Além desta campanha conjunta, equipas como os LA Lakers ou o LA FC, vão promover recolha e doação de bens nos próximos jogos disputados em casa.