Ángel Di María tem sido associado à Juventus desde que terminou contrato com o Paris Saint-German na última temporada.

Esta segunda-feira, em declarações à La Gazzetta Dello Sport, Gianluigi Buffon exalta as qualidades do extremo argentino com quem partilhou balneário no PSG na temporada 2018/19, afirmando que seria uma mais valia para uma liga italiana «tecnicamente empobrecida».

«Di María na liga italiana seria como o Maradona. Hoje, a Serie A está tecnicamente empobrecida e o Ángel tem muita qualidade. Ultrapassa o adversário com facilidade, é decisivo no golo, é bom a ajudar, corre em todo campo e cumpre vários papéis», disse o guardião de 44 anos ao jornal italiano.

O guarda-redes do Parma refere que a idade de Di Maria não é um impedimento para demonstrar as suas qualidades dentro de campo: «Já tem 34 anos? Eu tenho 44 anos e ainda jogo, a idade não importa. As motivações, a paixão que tu colocas no trabalho e a determinação são muito mais importantes.»