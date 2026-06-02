Ángel Di María foi bastante claro sobre quem prefere entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O argentino ex-Benfica jogou com ambos entre clubes e seleção, mas escolhe o compatriota.

Numa entrevista à Ballon d´Or, o agora jogador do Rosario Central falou também da importância de José Mourinho, do regresso ao futebol argentino e do fim de carreira.

O extremo juntou-se ao clube argentino em 2025, depois de terminar contrato com o Benfica. No regresso à Argentina, Di María admitiu que esperava mais dificuldades no que toca à adaptação. «Esperava que fosse diferente, mas para mim... Pensei que seria difícil adaptar-me, que seria uma luta, porque tinha visto isso acontecer com muitos jogadores quando regressavam. Mas, sinceramente, não foi assim», começa por referir.

Di María confessa, ainda, que o contexto atual do clube também contribuiu para a fácil adaptação. «Adaptei-me muito bem; o clube estava em boa forma, com jogadores da mais alta qualidade. Tudo isso ajudou-me a adaptar-me mais rapidamente e a sentir-me mais à vontade», atirou.

O argentino recordou ainda a fase em que trocou o Benfica para o Real Madrid. Na altura, tinha sido convocado para o Mundial de 2010, que não correu como esperava. «Fui ao Mundial de 2010 ainda jovem, com Diego Maradona (como treinador), que também me apoiou até ao fim, mas as coisas não correram como eu queria...», confessou.

Foi aí que entrou Mourinho - que foi importante para o crescimento de Di María. «Mourinho foi quem me apoiou numa altura em que as coisas não estavam a correr como eu queria. Ele queria que eu fosse (para o Real Madrid) de qualquer maneira, acreditava que eu teria um bom desempenho... E tudo correu bem. Acabei por ter um desempenho de muito alto nível. A partir daí, comecei a crescer.»

«Messi é melhor do que o Cristiano porque tem um talento natural»

Foi em Madrid que dividiu o balneário com Cristiano Ronaldo - e pôde analisar de perto as diferenças face a Messi. Para o avançado de 38 anos, a escolha entre os dois é óbvia. «Quando se trata de trabalho árduo, o Cristiano é de outro nível. Mas, para mim, o Leo é melhor do que o Cristiano porque tem um talento natural. Não precisa de trabalhar constantemente para estar à altura ou igualar outra pessoa», confessou.

Di María partilhou, também, que acredita que Messi e Ronaldo podem ser fortes candidatos para a próxima Bola de Ouro. «Para mim, não haverá uma rivalidade tão grande como aquela. É por isso que acho que, se algum deles ganhar o Mundial ou tiver um papel de destaque, tem boas hipóteses...», rematou.

Quanto ao futuro, o ex-Benfica confessou que deverá renovar com o Rosario Central por mais um ano. «Continuar a jogar? Neste momento, até junho, porque o meu contrato está a chegar ao fim e tenho de o renovar agora (risos). Se tudo correr bem, vamos renová-lo agora. Acho que por mais um ano.»

Di María fez ainda questão de frisar que continuará até sentir que faz sentido - tal como aconteceu com a seleção da Argentina.

«Fico feliz por vir treinar, divertir-me, rir com os rapazes. Não gosto da pré-temporada porque não gosto de correr (risos). Se quiserem, podemos correr com a bola. Gosto disso. Fico feliz a jogar futebol. Aqui é a mesma coisa. Vou continuar até que o meu corpo me diga: ‘já chega, já deste tudo. Podes sair com a consciência tranquila’. E é aí que tomarei essa decisão», concluiu.