O futebolista argentino Ángel Di María, que fará o seu último jogo pela seleção da Argentina na final da Copa América, recebeu, horas antes da despedida, uma prenda de todo o grupo: uma camisola de homenagem, entregue em nome dos colegas de seleção por Lionel Messi.

Di María recebeu uma camisola com o n.º 11 e a inscrição «Obrigado, Fideo», em alusão à alcunha do extremo, que terminou contrato com o Benfica no final de junho e que poderá continuar na Luz por mais uma época.

A seleção partilhou também uma mensagem de agradecimento a Di María, através da rede social X. «Simplesmente obrigado, Fideo. Não se pode dizer mais nada», refere.

A final da Copa América, entre Argentina e Colômbia, disputa-se a partir da 01h00 de segunda-feira (hora de Portugal Continental), em Miami.

Di María, de 36 anos, leva 144 jogos e 31 golos pela seleção principal da Argentina, pela qual venceu a Copa América em 2021, o Mundial 2022 e a Finalíssima Intercontinental, em 2022.

Veja todas as imagens na galeria associada.