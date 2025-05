O treinador do Inter Miami, Javier Mascherano, esclareceu que não houve possibilidade de o futebolista argentino Ángel Di María rumar ao clube norte-americano, dado que já tinha tomado a decisão de voltar ao Rosario Central e ao seu país, depois da passagem pelo Benfica.

«Bem, eu tenho amizade com ele [ndr: Di María] e uma relação e sabia que não havia qualquer possibilidade de ele vir para [o Inter] Miami, porque ele queria voltar para casa. Era uma decisão que já tinha tomado há algum tempo», referiu Mascherano, na sexta-feira, em declarações à comunicação social, antes do jogo com o Columbus Crew, marcado para esta noite (00h30 de domingo em Lisboa).

«Há que entender que, quando se passa muitos anos longe de casa, o normal é que queiras voltar ao teu lugar, estar com os teus e, sobretudo no caso dele, ter a possibilidade de voltar ao seu clube, onde tudo começou», prosseguiu.

«Fico muito contente por ele, porque sei que era um desejo dele, eu já sabia há algum tempo. Por isso, tudo o que foi noticiado, das possibilidades de ele vir para cá, eu sabia que não havia qualquer tipo de possibilidade, porque essa decisão já estava tomada. Não só por ele, mas também pela família. E as decisões começam a tomar-se no seio familiar. Sei que ele tinha esperança de poder terminar a sua carreira no Rosario Central, por isso estou contente por ele», concluiu o antigo internacional argentino, sobre o compatriota.