O Croácia-França da segunda jornada da Liga das Nações, na segunda-feira, foi antecedido de um momento emocionante e de união entre os selecionadores dos dois países, o francês Didier Deschamps e o croata Zlatko Dalic, depois de ambos terem perdido o pai na última semana.

Deschamps e Dalic falaram e abraçaram-se no relvado do Estádio Poljud, em Split, cerca de uma semana depois de ambos terem visto partir os seus pais, respetivamente Pierre Deschamps e Ivan Dalic, com cerca de um dia de diferença.

Ambos ausentaram-se dos trabalhos da seleção na última semana, sendo que o selecionador francês falhou mesmo o encontro com a Dinamarca (derrota por 2-1), na sexta-feira, num jogo em que os gauleses foram comandados pelo adjunto Guy Stéphan. Já Dalic voltou para o jogo ante a Áustria, seleção que bateu os croatas por 3-0.

Na segunda-feira, croatas e franceses empataram a uma bola e seguem ambos com um ponto no grupo A1 da Liga das Nações, liderado pela Dinamarca, com seis pontos, seguida da Áustria, que tem três.