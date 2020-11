Depois da vitória por 1-0 ante Portugal em Lisboa, na noite de sábado, que valeu o apuramento de França para a final four da Liga das Nações, o conjunto gaulês festejou naturalmente no balneário do Estádio da Luz e houve um bónus à mistura.

Nas imagens divulgadas pela Federação Francesa de Futebol (FFF), entre um discurso do selecionador Didier Deschamps, no qual salientou a qualificação e se mostrou «orgulhoso» dos jogadores, foi possível ver um espaço repleto de caixas de pizza, que os atletas iam degustar dali a uns instantes, num jantar diferente já ao final da noite, na sequência de um triunfo saboroso ante o campeão da Europa.