O antigo futebolista costa-marfinense Didier Drogba foi uma das grandes figuras do jogo solidário organizado pela sua própria fundação e a Unicef, no Vélodrome, em Marselha.

Aos 43 anos, o ex-avançado africano que brilhou, sobretudo, no Chelsea, mostrou-se ainda perigoso para as defesas e assinou um «hat-trick» para ajudar a equipa das lendas do Marselha a bater a equipa da Unicef, por 7-4.

Num jogo em que o português Ricardo Carvalho esteve do lado da equipa da Unicef, assim como Jens Lehmann, Patrick Kluivert, Mendieta ou David Trezeguet, sobressaiu também a impressionante forma física de Samir Nasri, antigo médio franco-argelino que anunciou o fim da carreira em setembro.

Aos 34 anos, cerca de um ano depois de ter jogado no Anderlecht, o seu último clube, o internacional por França apareceu com uns quilos a mais e, à primeira vista, até irreconhecível.

O encontro rendeu 427.250 mil euros em favor de um programa educativo para as crianças da Costa do Marfim.