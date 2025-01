Diego Alves, internacional brasileiro em dez ocasiões, comunicou, esta terça-feira, o fim da sua carreira futebolística. A decisão do antigo guarda-redes surge nove meses após o término do contrato com o Celta de Vigo, clube pelo qual não chegou a atuar em jogos oficiais.

«Hoje, encerro um ciclo, oficialmente, que começou como um sonho de criança e transformou-se numa trajetória inesquecível», afirmou o ex-jogador, na rede social Instagram.

Na mensagem, o brasileiro recorda a sua carreira, agradece aos clubes por onde passou e fala na realização que sentiu após ter tido a oportunidade de representar a seleção brasileira.

«Cada clube por onde passei teve um papel único na minha jornada: no Botafogo, profissionalizei-me; no Atlético Mineiro, dei os meus primeiros passos no futebol profissional; no Almería e no Valencia, vivi momentos extraordinários que me fizeram crescer no futebol europeu, onde, em 10 anos, me tornei o recordista de defesas de penáltis da La Liga (21); representar a Seleção Brasileira foi a realização de um sonho», escreveu, em mensagem de agradecimento.

Diego Alves deixa os relvados aos 39 anos, destacando-se na sua carreira a conquista de duas Libertadores e dois campeonatos brasileiros ao serviço do Flamengo.