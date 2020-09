Diego Capel esteve à experiência no Dinamo de Bucareste, mas os responsáveis do emblema romeno decidiram não ficar com o antigo jogador do Sporting.

«Foi noticiado que ele assinou, mas não é bem assim. Ele não tinha clube, e a última vez que jogou foi em Malta (Birkirkara). Esteve a treinar com o Dinamo, trabalhou bem, mas tanto o Rufo Collado (diretor desportivo) como a equipa técnica entenderam que não estava pronto para ajudar agora», explicou o proprietário do clube, Pablo Cortacero.

Contratado ao Sevilha por 3,5 milhões de euros, em 2011, Capel esteve quatro anos no Sporting, nos quais somou 143 jogos e 16 golos.

Desde então representou Génova, Anderlecht, Extremadura e Birkirkara.

Aos 32 anos o esquerdino, que foi internacional espanhol em duas ocasiões, procura um novo clube para dar seguimento à carreira.