O Chelsea e o Liverpool realizaram mais um jogo de lendas. Os reds venceram por 1-0, mas o momento do jogo envolveu Diego Costa e Martin Skrtel. Antigos rivais provaram que a relação entre ambos não mudou.

Num primeiro lance, o espanhol foi derrubado pelo defesa eslovaco. Diego Costa levantou-se, aproximou-se de Skrtel e trocou umas palavras. O jogo era solidário, mas naquele momento nada disso interessava.

No lance seguinte, Martin Skrtel recebe de costas no corredor central. Diego Costa aproveitou-se para a vingança, entrando de forma dura. Foi prontamente punido pelo árbitro com um cartão amarelo.

O experiente avançado - que é uma das contratações mais caras de todos os tempos de José Mourinho - representou o Chelsea entre 2014 e 2017. Altura em que nasceu esta rivalidade com Martin Skrtel, que pelos vistos é intemporal.

Ora veja o vídeo: