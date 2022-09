O Wolverhampton recorreu para a Federação Inglesa (FA) depois de não ter conseguido uma autorização de trabalho para o futebolista hispano-brasileiro Diego Costa, que está a caminho do clube inglês para realizar testes, tal como o Maisfutebol noticiou.

Segundo a BBC, o avançado de 33 anos está em trânsito para o centro de treinos do clube, enquanto o Wolverhampton aguarda notícias do apelo feito junto da FA, onde um painel de membros do organismo vai tomar uma decisão.

A falha na autorização de trabalho a conceder a Diego Costa prende-se, de acordo com a BBC, com o facto de o atleta ter estado ausente da competição nos últimos meses. Tal impede, nesta altura, que lhe seja dada uma permissão de trabalho automática em Inglaterra.

Diego Costa não joga um encontro oficial profissional desde 12 de dezembro de 2021, data em que jogou pela última vez no Atlético Mineiro.

O internacional espanhol é, nesta altura, a mais forte hipótese para reforçar o ataque da equipa comandada pelo português Bruno Lage, que no fim de semana viu o recente reforço, Sasa Kalajdzic, ex-Estugarda, lesionar-se com gravidade.