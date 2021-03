Diego Forlán é o novo treinador do Clube Atlético Atenas.

O ex-avançado uruguaio iniciou-se como técnico em 2020, tendo sido demitido após 11 jogos à frente do Peñarol.

Segue-se agora nova aventura, desta feita ao serviço de uma equipa da segunda divisão do Uruguai com um contrato válido para as próximas duas temporadas com mais uma de opção.