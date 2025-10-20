Diego Forlán, antigo futebolista internacional pelo Uruguai, lesionou-se com gravidade numa partida da Liga Universitária para atletas com mais de 40 anos do seu país natal, tendo sido hospitalizado com três costelas partidas e pneumotórax.

A situação aconteceu no jogo ao serviço do Old Boys, contra o Old Christians, ganho pelo Old Boys, equipa que Forlán representa, por 4-1.

Segundo a imprensa local, Forlán, de 46 anos, caiu mal, depois de um choque com um adversário. O uruguaio, hospitalizado, necessitou de realizar uma drenagem de líquido de um pulmão.

A recuperação do antigo avançado de Manchester United, Atlético Madrid e Inter de Milão está a evoluir de forma positiva e a previsão é de que receba alta hospitalar na próxima quarta-feira.