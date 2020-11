Dois dias após o falecimento de Diego Armando Maradona, a sua filha, Dalma, deixou uma emotiva mensagem de despedida através das redes sociais.



«Sempre tive muito medo da minha morte, mas agora já não... Sei que esse vai ser o momento em que voltarei a ver-te e a abraçar-te novamente! Já tenho saudades tuas papá! Vou aguentar aqui, sem a parte do meu coração que levaste ontem contigo! Como me pediste, vou cuidar da Jabru e da Pompom [apelidos das outras filhas Jana e Gianinna] porque me deste sempre responsabilidades impossíveis desde que faço uso da razão! Vou amar-te e defender-te toda a minha vida, porque agradeço a vida que partilhámos! Estou destruída, mas vou seguir em frente. Espera por mim aí. Já nos voltaremos a ver e enquanto isso não acontece, vou cantar 'Y como es el' para que quando te vir, possamos voltar a cantar aos gritos. Na realidade, tu a cantar bem e eu aos gritos! Amo-te papá! Vou amar-te sempre e defender-te toda a minha vida! E se a tua neta quiser ligar por videochamada como faziam, vou morrer por dentro, mas fica descansado porque vou-lhe contar exatamente quem foste, quem és e quem vais ser para sempre! Já te ama. Porque tinhas isso... Não era preciso muito para te amar. Junto os meus pedaços e não imagino como será a minha vida sem ti. Não posso... Mas aqui estou, com o melhor marido do mundo e com uma filha que me vai obrigar a seguir em frente! A vida é um instante por isso, vemo-nos em breve! Levo-te margaridas para decorar as tuas meias de jogador e por favor volta a olhar-me com esse amor que vê nesta foto! Amo-te para sempre», escreveu.



A fotografia de Dalma a colocar margaridas nas meias do pai antes de um treino tornou-se viral nos últimos dias nas redes sociais.