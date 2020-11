O último relatório médico sobre a condição de Diego Maradona «foi excelente», garantiu o seu advogado, esta quarta-feira, um dia depois do argentino ter sido operado a um hematoma subdural, detetado durante um check-up.

«O Diego tinha apresentado um quadro de depressão (...). Inicialmente, o psicólogo atribuiu-o à questão do aniversário, à depressão decorrente da pandemia e às diversas circunstâncias que o cercavam. Depois, quando viu que a situação se agravou, foi internado e o estudo realizado resultou na intervenção», explicou Matías Morla.

O advogado revelou que o antigo jogador, que cumpriu o 60.º aniversário na passada sexta-feira, «tinha atitudes estranhas, estava muito depressivo e tinha comentários relativos a parentes falecidos, que sentia a sua falta».

Morla contou ainda que, em todos os aniversários, Maradona «sofre uma espécie de nostalgia, agravada este ano», destacando-se as «saudades da sua mãe».

Apesar do coágulo no cérebro, Morla assegurou que «a parte cognitiva não foi nunca afetada» e Maradona vai continuar o trabalho como treinador do Gimnasia La Plata. O advogado descartou a possibilidade da recuperação do agora treinador decorrer em Cuba ou Venezuela, «países amigos», pois garantiu que «a sua cabeça está no clube».

Maradona foi internado na segunda-feira, anémico, desidratado e deprimido. Várias pessoas reuniram-se à porta da clínica, na província de Buenos Aires, numa prova de apoio e admiração.