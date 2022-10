Todas as homenagens a Diego Maradona parecem insuficientes. Mas continuam vários meses depois do astro argentino ter falecido.



Desta feita, o artista argentino Martín Ron e a YPF, empresa estatal argentina ligada à exploração e venda de petróleo, decidiram criar o maior mural de D10S, em Canning, Buenos Aires.



As filhas do antigo futebolista, Dalma e Giannina desenharam os primeiros traços e deixaram a seguinte mensagem na parede: «Olá, papá». Esta é, de resto, uma tradição do artista sempre que inicia uma obra. Com 35 metros de altura, este será o maior mural dedicado a Maradona.



Já surgiram as primeiras imagens do mural partilhadas por Martín Ron. É impossível não fixar os olhos ao desenho cuja inauguração está prevista para 30 de outubro, dia em que Maradona celebraria 62 anos.



Diego é eterno. Veja os vídeos que se seguem: