O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, respondeu esta terça-feira sobre porque é que nunca conseguiu tirar o melhor rendimento do português João Félix no clube espanhol, tendo dado uma resposta rápida, naquela que seria a última interação com os jornalistas.

«Porque… (pausa). Creio que ambos demos o máximo para alcançar o melhor, e tentámos, ele desde o lugar dele e eu do meu, tentámos fazer o melhor que podíamos», referiu Simeone.

A conferência de imprensa foi depois dada por terminada, na sequência da rápida resposta de Simeone sobre o antigo jogador do Atlético de Madrid e também do Benfica.

O Benfica-Atlético de Madrid está agendado para as 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.