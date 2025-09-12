Está escolhido! Diego Simeone elegeu aquele que, para si próprio, é o melhor jogador no futebol atual.

Desafiado pelo El Partidazo de COPE, o técnico apontou sempre (!) o nome de Julián Alvarez, preferindo mesmo o avançado a jogadores como Mbappé, Vitinha ou Lamine Yamal.

Começando por uma complicada escolha entre o filho Giuliano Simeone e Alvarez, o treinador não teve dúvidas e escolheu o segundo. Daí em diante a decisão nunca mudou e apontou sempre o avançado argentino.

Alvarez chegou ao Atlético Madrid no início da temporada passada e desde então apontou 30 golos e oito assistências ao serviço da equipa de Simeone. No total foram 60 jogos.