O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, reforçou este sábado que este ano «não será exceção» quanto à questão contratual com o clube espanhol, frisando que o vínculo está dependente de como o Atlético findar a temporada 2022/23.

«O meu contrato depende muito de como acabarmos a época. No final de cada época, juntamo-nos para ver como continuamos. Este ano não vai ser exceção», referiu Simeone, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Osasuna, no domingo (15h15), para a 19.ª jornada da liga espanhola.

Questionado ainda sobre se tem intenções de continuar no clube, com o qual tem contrato até 2024, Simeone diz que a situação é mais «complexa» do que isso.

«Há um contrato que está relacionado à minha continuidade ou não, há um final de época em que nos juntamos sempre para agradecer a Deus pelos objetivos cumpridos. Irão saber o que vai acontecer quando a época acabar», frisou.