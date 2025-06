Dimitri Payet, de 38 anos, voltou a ser acusado de violência psicológica e física com Larissa Ferrari, advogada com quem se envolveu.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que arquivou o caso numa primeira instância, voltou a abordar o tema esta terça-feira. Payet, recorde-se, rescindiu contrato com o Vasco neste mês de junho.

Larissa Ferrari afirmou que manteve uma relação na qual sofreu agressão sexual, física e psicológica. O internacional francês já tinha sido ouvido, tendo negado qualquer crime.

De acordo com os relatos, a relação ocorreu entre o final de 2024 e março de 2025. O atleta, que é casado há 18 anos com uma francesa e tem quatro filhos, terá causado danos psicológicos e emocionais à vítima. A violência, de acordo com Larissa, começou após crises de ciúmes por parte de Payet. A advogada relatou a ocorrência às polícias Civil do Rio e do Paraná, tendo pedido uma medida protetiva.

O atleta é acusado de afetar emocionalmente a vítima através de «atitudes, expressões injuriosas e degradantes, além de humilhação, manipulação e ridicularização». No documento, o Ministério Público pede que Payet seja condenado e que a Larissa receba o pagamento dos danos morais e dos gastos com eventuais serviços de saúde.

Sheila Lustoza, advogada de defesa do jogador, demonstrou-se surpreendida pela reabertura do caso, mas mostrou-se confiante de que a justiça «reconhecerá a inocência» do cliente.

Os advogados de Larissa Ferrari, por sua vez, mostraram-se satisfeitos com a decisão. «A medida demonstra que as autoridades estão atentas à gravidade dos fatos e dispostas a garantir que condutas lesivas à dignidade da mulher não passem impunes, independentemente da projeção pública do investigado», escreveram em nota.