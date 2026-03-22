Dimitri Payet anunciou o fim da carreira neste domingo. O antigo internacional francês deixa, assim, os relvados aos 38 anos.

O médio estreou-se a nível sénior no Nantes na época 2005/06. Representou ainda o Saint-Étienne, o Lille e o Marselha em solo francês. Representou também o West Ham, de Inglaterra, antes de regressar ao Marselha na temporada 2016/17.

Viveu ainda uma experiência no Brasil, ao serviço do Vasco, entre 2023 e 2025. Na última temporada, pela formação carioca, o francês fez três assistências em 17 jogos.

Payet ficará sempre ligado à final do Europeu de 2016, em que lesionou Cristiano Ronaldo. Uma memória que ficará para sempre acesa na mente dos portugueses.

A seleção francesa deixou uma mensagem ao jogador de 38 anos. «38 internacionalizações pela seleção francesa, oito golos e um Euro 2016 que ficará na memória de todos. Obrigado por todas as emoções, Dimitri. Boa sorte para o futuro», escreveu o órgão máximo do futebol francês.