A Dinamarca foi surpreendida pelo Cazaquistão em Astana, este domingo, ao perder por 3-2, em jogo da segunda jornada do Grupo H da qualificação para o Euro 2024.

Com o lateral direito do Benfica Alexander Bah a titular, os nórdicos até construíram uma vantagem de dois golos, graça aos bis de Rasmus Hojlund (21m e 36m), jovem avançado da Atalanta que já tinha apontado um hat trick na ronda anterior.

Bah foi substituído aos 65 minutos e, a partir dos 73, os cazaques começaram a construir a reviravolta, por Bakhtiyor Zaynutdinov, de penálti. Askhat Tagybergen (86m) fez o golo da igualdade e Abat Aymbetov apontou o 3-2, aos 89 minutos.

Desta forma, o Cazaquistão iguala os três pontos da Dinamarca ao fim de dois jogos. Também a Eslovénia e a Irlanda do Norte somam três pontos, embora com apenas um encontro realizado. Já Finalândia e São Marino, com uma partida disputada, não somaram qualquer ponto.