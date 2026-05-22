Dinamarca chama jogadores de Benfica, FC Porto e Sporting
Seleção dinamarquesa tem particulares agendados diante de RD Congo e Ucrânia
Seleção dinamarquesa tem particulares agendados diante de RD Congo e Ucrânia
Fora do Mundial 2026, após ter sido eliminada do play-off europeu frente à Chéquia, a Dinamarca tem dois jogos particulares marcados para junho e vai contar com jogadores de Benfica, FC Porto e Sporting.
Alexander Bah, Victor Froholdt e Morten Hjulmand foram chamados pelo selecionador Brian Riemer para defrontar República Democrática do Congo e Ucrânia, a 3 e 7 de junho, respetivamente.
Adversária da Dinamarca em junho, a RD Congo, recorde-se, está inserida no grupo de Portugal no Mundial 2026, sendo mesmo o primeiro adversário da equipa das Quinas na prova.
🇩🇰 HOLDET 🇩🇰— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) May 22, 2026
Herrelandsholdets trup til junis testkampe mod DR Congo og Ukraine er klar 💥
Den 3. juni møder de DR Congo i Belgien, inden Ukraine gæster Odense Stadion den 7. juni ⚽
Du kan stadig finde billetter på https://t.co/pIasx4eIhg 🎟️#ForDanmark pic.twitter.com/FhbfZchhwM