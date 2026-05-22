Fora do Mundial 2026, após ter sido eliminada do play-off europeu frente à Chéquia, a Dinamarca tem dois jogos particulares marcados para junho e vai contar com jogadores de Benfica, FC Porto e Sporting.

Alexander Bah, Victor Froholdt e Morten Hjulmand foram chamados pelo selecionador Brian Riemer para defrontar República Democrática do Congo e Ucrânia, a 3 e 7 de junho, respetivamente.

Adversária da Dinamarca em junho, a RD Congo, recorde-se, está inserida no grupo de Portugal no Mundial 2026, sendo mesmo o primeiro adversário da equipa das Quinas na prova.