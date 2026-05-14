Internacional
Há 41 min
Dinamarca: Midtjylland destrona Copenhaga e vence Taça
Han-Beom Lee marcou o único golo do encontro
AL
Han-Beom Lee marcou o único golo do encontro
AL
O Midtjylland conquistou, esta quinta-feira, a Taça da Dinamarca ao vencer o Copenhaga, com Aurélio Buta no onze inicial, por 1-0. Han-Beom Lee, defesa da formação orientada por Mike Tullberg, apontou o único golo do jogo.
Numa primeira parte com pouca história, foi preciso esperar pelo minuto 82 para o defesa coreano, assistido por Aral Simsimi, fazer o primeiro golo do jogo. O Copenhaga procurou reagir à desvantagem, mas foi incapaz de evitar a derrota.
Com esta vitória, o Midtjylland conquista a terceira Taça da Dinamarca da sua história e destrona o Copenhaga, que havia conquistado o troféu na temporada passada.
SEJR OG EN POKALTITEL MED HJEM TIL MIDTJYLLAND 🏆🖤❤️#FCKFCM pic.twitter.com/u4Dt8dDNmN— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) May 14, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS