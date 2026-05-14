O Midtjylland conquistou, esta quinta-feira, a Taça da Dinamarca ao vencer o Copenhaga, com Aurélio Buta no onze inicial, por 1-0. Han-Beom Lee, defesa da formação orientada por Mike Tullberg, apontou o único golo do jogo.

Numa primeira parte com pouca história, foi preciso esperar pelo minuto 82 para o defesa coreano, assistido por Aral Simsimi, fazer o primeiro golo do jogo. O Copenhaga procurou reagir à desvantagem, mas foi incapaz de evitar a derrota.

Com esta vitória, o Midtjylland conquista a terceira Taça da Dinamarca da sua história e destrona o Copenhaga, que havia conquistado o troféu na temporada passada.