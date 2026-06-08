No dia seguinte a ter colapsado em campo durante o amigável entre a Dinamarca e a Ucrânia, Christian Eriksen descansou os fãs com uma mensagem, nas redes sociais, em que revelou estar em casa «a recuperar bem» do incidente.

«Como podem imaginar, receber um choque do meu desfibrilhador teve um impacto enorme em mim e na minha família, mas quero garantir que foi uma situação diferente da de 2021», escreveu o médio, de 34 anos.

Eriksen referia-se ao episódio ocorrido durante na fase final do Euro 2020, quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia.

«Além do apoio que tive de toda a equipa médica que me assistiu, quero agradecer também aos médicos que cuidaram do meu coração nos últimos anos. Graças a isso, o meu desfibrilhador atuou como deveria, para me proteger quando fosse necessário», explicou.

Christian Eriksen caiu, inanimado, ao minuto 65 do jogo entre a Dinamarca e a Ucrânia, momento que precipitou o final do encontro.

«Por agora, o meu foco está na recuperação, em passar tempo com a minha família e em jogar futebol com os meus filhos», disse ainda Eriksen, que em 2025/2026 representou o Wolfsburgo, da Alemanha. Em 41 jogos, juntando clube e seleção, marcou três golos e fez dez assistências, na última época.