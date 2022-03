O selecionador da Dinamarca, Kasper Hjulmand, anunciou nesta quarta-feira que o médio Christian Eriksen deve voltar a jogar pela seleção num dos próximos dois jogos, no sábado com os Países Baixos, ou na terça com a Sérvia.

Recorde-se que o jogador do Brentford testou positivo à covid-19, o que o impediu de juntar-se ao estágio dinamarquês no início do mesmo, mas pode fazê-lo já nesta quarta-feira.

O selecionador dinamarquês assume que o jogador que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no Europeu deverá estar no banco com os Países Baixos, o que significa que pode voltar a competir com a camisola da seleção no sábado, ou três dias depois.

«O mais provável é que ele comece no banco contra os Países Baixos e depois veremos como corre em Amesterdão. Mas ele está 100 por cento disponível para jogar em casa contra a Sérvia», disse Kasper Hjulmand, em conferência de imprensa.

O treinador revelou que a utilização do médio de 30 anos está dependente de uma avaliação por parte da equipa técnica, de modo a perceber o atual estado físico do atleta 109 vezes internacional A e com 39 golos pela seleção.

«Só temos de perceber exatamente o que fez em Brentford, onde começou a treinar novamente, no domingo. Antes disso, ele tinha perdido quatro dias de treinos», explicou Hjulmand.