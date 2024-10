Conrad Harder pode estrear-se, esta terça-feira, pelos sub-21 da Dinamarca depois de ter impressionado o selecionador Steffen Hojer.



«Já sabia que ele rematava forte, mas o remate dele é de loucos. Há um fator x quando ele atira à baliza. Harder é muito forte quando tem hipótese de rematar à baliza», referiu o técnico aos jornalistas, aproveitando para com humor, elogiar o atacante do Sporting.



«Quase tivemos uma lesão na preparação para o jogo quando alguém tentou travar o Harder (risos). Já o tínhamos observado, mas agora que o vimos de perto... é impressionante a forma como ele chuta sem hesitar. Mas ainda precisa de evoluir», acrescentou.



O jovem dinamarquês foi recrutado pelo Sporting no último verão e desde que chegou a Alvalade leva um golo e uma assistência em cinco jogos.