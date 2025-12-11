Morten Hjulmand foi novamente distinguido como Melhor Jogador Dinamarquês do Ano, repetindo o prémio que já tinha conquistado em 2024. O médio do Sporting recebeu o galardão esta quinta-feira e não escondeu o orgulho em voltar a ser escolhido pelos colegas de profissão.

«É realmente uma grande ocasião. Tenho muito orgulho nisso, no facto de serem os próprios jogadores a votar. Isso significa muito para mim», começou por dizer o capitão dos leões.

O internacional dinamarquês destacou o impacto da última época, marcada por mudanças profundas em Alvalade, incluindo troca de treinador e reestruturação no departamento de futebol, mas também por conquistas importantes.

«Pessoalmente, foi um grande ano, porque sempre valorizei muito os troféus. Ganhei dois troféus aqui com o Sporting, numa época muito turbulenta, com mudança de treinador e novos diretores desportivos», referiu.

Apesar de satisfeito com o rendimento individual e coletivo, Hjulmand admitiu frustração com o desempenho da seleção que falhou o apuramento direto para o Mundial 2026.

«Fizemos bons jogos na seleção, mas não conseguimos aquilo que queríamos. [...] É um sonho para todos os jogadores. É um dos momentos aos quais gostarei de olhar para trás quando terminar a carreira: ter participado num Mundial, algo que nunca experimentei. Acho que devo estar lá, e acho que a Dinamarca deve estar lá», concluiu.

De recordar, para além de Hjulmand, também Froholdt, do FC Porto, ganhou o prémio de melhor jovem dinamarquês do ano.