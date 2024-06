Depois da rivalidade ao longo da temporada nos clubes, Alexander Bah e Morten Hjulmand estão reunidos na seleção da Dinamarca. O lateral-direito do Benfica deixou muitos elogios ao compatriota do Sporting, mas assumiu que ainda está magoado por não ter conquistado o campeonato.

«Não sei se ele tem brincado com isso. Mantive-me um pouco distante do Morten nas últimas semanas do campeonato. Conversámos sobre isso e o meu coração benfiquista está um pouco irritado por ele estar tão bem. Quando olho na perspetiva da Dinamarca, ficarei feliz nas próximas semanas porque temos um bom jogador», disse Bah, citado pelo portal Campo, antes do primeiro treino dos dinamarqueses em solo alemão.

O jogador do Benfica considerou ainda que o interesse de outros clubes em Hjulmand deve-se ao rendimento que o ex-Lecce apresentou em Alvalade.

«Não há dúvida de que ele deu nas vistas. Tem-se falado muito sobre ele ser um pouco doido, mas ele é um jogador que assume uma responsabilidade incrível. Acho que as qualidades dele em campo falam por si. Está muito bem no Sporting e não há muitos dinamarqueses que seguem o campeonato português, por isso as pessoas devem estar ansiosas para vê-lo agora, porque ele é um jogador muito bom», frisou.

Recorde-se que a Dinamarca tem estreia marcada no Euro 2024 para domingo, 16 de junho, frente à Eslovénia, na primeira jornada do Grupo C.