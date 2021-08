Aconteceu na segunda divisão da Dinamarca um dos momentos mais insólitos da nova temporada - e só começou há poucas semanas.

O árbitro do encontro entre o Vendsyssel FF e o FC Fredericia, Nils Heer, precipitou-se em relação a uma jogada e não deu a devida lei da vantagem. Quando viu que a equipa que tinha sofrido a falta tinha beneficiado do lance e tinha guardado a posse de bola no caminho para a baliza, Nils ajoelhou-se e pediu desculpa pela decisão.

A reação dos jogadores foi, inicialmente, de insatisfação, mas depressa mostraram compreensão e cumprimentaram o árbitro, que estava visivelmente arrependido e incomodado com o sucedido.

O jogo terminou empatado 1-1.