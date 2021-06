O avançado dinamarquês Nicklas Bendtner confirmou o fim da carreira de futebolista, aos 33 anos.

Recentemente, Bendtner esteve no plantel do Tarnby FF, na equipa de veteranos, para jogadores com 32 ou mais anos, na quarta divisão dinamarquesa.

«Sinto saudades todos os dias, mas também estou consciente de que há um fim nesta profissão. Penso que vou demorar muito tempo a perceber que agora, realmente, acabou», disse, em declarações no programa Bendtner & Philine, na Discovery +.

«Agora vou descobrir algo que me dê o que o futebol me deu durante anos», disse, ainda, não escondendo, porém, que vai tentar manter-se ligado ao futebol: «o futebol é uma parte da minha vida e não posso deixá-lo». É por isso que está a formar-se para poder ser treinador.

Numa carreira de 15 anos como sénior, Bendtner fez 113 golos por clubes: jogou no Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Arsenal, Wolfsburgo, Nottingham Forest, Rosenborg, Copenhaga e Tarnby. Na seleção, fez 81 jogos e 30 golos.

Durante os anos de futebolista, Bendtner passou vários períodos conturbados, com vícios e loucuras, algumas delas a jogar póquer. O nórdico reconheceu que ficou «apaixonado pelo modo de vida» que o dinheiro lhe trouxe.