O futebolista dinamarquês Christian Eriksen é reforço do Brentford até final da temporada 2021/2022, confirmou na manhã desta segunda-feira o clube inglês, que disputa a Premier League.

«O Brentford pode confirmar a contratação do médio internacional dinamarquês Christian Eriksen, sujeita a autorização internacional. O jogador de 29 anos assinou contrato após concluir exames médicos. Assinou até ao final da época 2021/22», refere o Brentford, em comunicado, no seu sítio oficial.

Eriksen, que não competia desde o verão de 2021, depois de uma paragem cardíaca no jogo do Euro 2020 entre Dinamarca e Finlândia, volta assim ao ativo.

O médio de 29 anos tinha rescindido com o Inter de Milão em dezembro e esteve, nos últimos dias, a manter a forma no Ajax. Em dezembro, tinha estado também a treinar no clube que representou ainda muito jovem, na Dinamarca, o Odense.

Precisamente além do Odense, onde jogou na formação, e do Ajax, o primeiro clube como sénior, Eriksen passou boa parte da sua carreira nos ingleses do Tottenham, antes da mudança para o Inter de Milão, a meio da época 2019/2020.

No Brentford, Eriksen vai ser treinado por Thomas Frank, técnico que é seu conhecido da equipa sub-17 da Dinamarca, quando Frank treinava esse elenco.

«Naturalmente, o processo de contratação do Christian foi mais prolongado do que a maioria das transferências. Entendo que muitas pessoas terão dúvidas sobre o processo. Para respeitar a confidencialidade médica do Christian, não vamos entrar em detalhes. Os adeptos do Brentford podem ter a certeza de que realizámos significativas diligências para garantir que o Christian esteja na melhor forma possível para voltar ao futebol e à competição», referiu Phil Giles, diretor de futebol do Brentford.