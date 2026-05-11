O AGF Aarhus sagrou-se, no domingo, campeão nacional de futebol da Dinamarca, com a vitória por 2-0 na visita ao Brondby, na nona e penúltima jornada da fase de apuramento do campeão.

Os golos da vitória da equipa treinada por Jakob Poulsen foram apontados na primeira parte, pelo experiente defesa internacional dinamarquês Henrik Dalsgaard (3m) e pelo médio internacional iraquiano Kevin Yakob (26m).

Este é o sexto título de campeão dinamarquês conseguido pelo AGF Aarhus, o primeiro em 40 anos, depois de a anterior conquista ter sido em 1986.

Na classificação, o Aarhus tem 64 pontos, seguido pelo Midtjylland (60) e Nordsjaelland (47) em posições de acesso às provas europeias.