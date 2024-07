Dínamo Zagreb e Besiktas preparavam-se para disputar um jogo particular, neste sábado, na Eslovénia. O jogo, que iria ser disputado no Estádio Lendava, foi cancelado devido a condições meteorológicas adversas.

Em pleno julho, chove e cai granizo naquela região da Eslovénia. Os clubes anunciaram o cancelamento do jogo nas redes sociais.

O Besiktas já teve um primeiro jogo amigável com o Umraniyespor, que acabou empatado a zero. No clube turco atuam Rafa Silva e Gedson Fernandes.